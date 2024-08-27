استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال على مخيم نور شمس

وذكرت مصادر إخبارية أسماء الشهداء الخمسة، وهم: مهند قرعاوي، وجبريل جبريل، وعدنان أيسر جابر، ومحمد الشيخ يوسف، ومحمد عليان.



وأشارت إلى أن الشهيد جبريل جبريل كان أحد المفرج عنهم في صفقة التبادل مع أسرى الاحتلال في غزة، خلال الهدنة الأولى في العدوان الجاري على القطاع، وقام بالانضمام إلى كتائب القسام بعد إطلاق سراحه.



وأوضحت المصادر، أن الاحتلال قام خلال الأشهر الماضية بمضايقة عائلته، واعتقالها مرارا؛ من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه، قبل أن يغتاله اليوم.

وبعد استشهاد الفلسطينيين الخمسة، يرتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 651، بالإضافة إلى حوالي 5,400 جريح، منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، بالتزامن مع بدء الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 134 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة مميتة.

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