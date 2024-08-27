قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة الـ14

وبالتزامن مع الاجتماع الاسبوعي الوزاري ،التقى اليوم رئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان واعضاء حكومته الـ14 بقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

ويعد هذا اللقاء هو أول لقاء للحكومة الرابعة عشرة مع قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بعد ان منحت الثقة من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

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رئیس جمهور و اعضای هیات دولت چهاردهم با رهبر انقلاب دیدار كردند

تهران- ایرنا- رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار كردند

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، امروز و همزمان با هفته دولت، مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار كردند

این دیدار، نخستین دیدار دولت چهاردهم با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.