الجهاد الاسلامي: نتنياهو لا يريد الوصول إلى اتفاق

وأضاف الهندي خلال تصريحات متلفزة: "إسرائيل" تتراجع في مسائل الاتفاق لأهداف حزبية وسياسية متطرف"، مبيناً أن السيطرة "الإسرائيلية" على المحاور هي مبرر لاستدامة التحكم في حركة سكان القطاع وحياتهم.

وأشار القيادي في الجهاد الاسلامي إلى أن حركته ناقشت مع حماس ما دار في جولة مفاوضات القاهرة، مشدداً على أن الموقف الوطني هو ما عبرت عنه حماس في القاهرة.

كما شدد على أن معبر رفح شأن فلسطيني داخلي ولا يمكن أن يفرض علينا أي طرف كيفية إدارته والحركة بين شمال القطاع وجنوبه يجب أن تكون حرة، مؤكداً أن الوسطاء مدعوون للضغط على "إسرائيل" وتمسك نتنياهو بفيلادلفيا سياسي وليس أمنيا.

ولفت نائب الأمين العام للجهاد الاسلامي إلى أن هناك فرق تقنية في القاهرة دون مشاركة حماس لكن المسألة ليست تقنية، مبيناً أن المقاومة تستنزف بعملياتها اليومية الجيش "الإسرائيلي" وسترغمه على الانسحاب من غزة.

كما بين أن ما تحققه المقاومة من إنجازات في قطاع غزة هو ما سيحمي الضفة الغربية.

وحول محور فيلادلفيا، أشار إلى أن الجانب المصري أعلن رفضه بقاء "إسرائيل" على محور فيلادلفيا، مجدداً تأكيده.

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