الطلاب الايرانيون يتألقون في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأمريكا

صرح مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين "مهدي رشيدي جهان" اليوم الثلاثاء بأن جامعة فرجينيا ( University of Virginia) استضافت المسابقة الدولية للاختراع والابتكار لعام 2024 في الفترة من 21 آب/أغسطس إلى 24 ايلول/ سبتمبر بشكل شخصي وافتراضي.

ولفت مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين الى مشاركة ايران افتراضيا بثمانية فرق تتكون من 17 مخترعا في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأمريكا.

واوضح رشيدي جهان بأن هذه المسابقة أقيمت لمدة أربعة أيام بدعم من كبرى المؤسسات العلمية والبحثية في العالم بالإضافة الى شركتي غوغل (Google) ومايكروسوفت(Microsoft).

كما اشار الى تألق الطلاب الايرانيون في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأمريكا باحرازهم 8 ميداليات ملونة في هذه المسابقة منها ذهبيتين، 3 فضيات و3 برونزيات.

وافاد بأن الميداليتين الذهبيتين حصدهما الفريق الايراني المكون من امير علي دادخواه ومحمد حسين بهرامي في مجال الإلكترونيات، وفريق اخر مكون من امير حسين منافي في مجال علوم المواد.

فازت إيران بميداليتين ذهبيتين في المسابقة العالمية الأمريكية للعلوم والاختراعات، الفريقين المكون من أمير علي ، وأمير حسين منافي في مجال علوم المواد.

وتابع رشيدي جهان بأن الميداليات الفضية الثلاث التي حصلت عليها ايران في هذه المسابقة كانت نتيجة جهود الفرق الايرانية التالية: الفريق الثنائي المكون من أرشان حاج مالي وآرين عسكري في مجال الروبوتات، الفريق الثنائي لذي يضم ايليا رضا زادة وبادرا قزوينيان في مجال الالكترونيات والفريق الفردي الذي يضم برهام عرب زادة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

واما الفرق الإيرانية التي حصلت على 3 ميداليات برونزية هذا العام في هذه المسابقة ؛ هي الفريق المكون من 5 أعضاء وهم آرتین رادمتین ،آران صوفي زادة، باران بهمن، باران درخشنده و نيكي ابطحي في مجال حماية البيئة.والفريق الثنائي الثاني المتخصص في مجال هندسة الميكاترونكس والذي يضم مهراد فريدي وايليا حاجي.وفريق ثنائي اخر من أمير محمد كاظميان وأرمين توحيد اصل في مجال الإلكترونيات.

والجدير بالذكر ان المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأمريكا أقيمت بمشاركة أكثر من ألف شخص من 34 دولة في 12 مجالا واستضافتها جامعة فرجينيا الامريكية.

انتهى**ر.م