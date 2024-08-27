جاويد رحمن بجانب الارهابیین..کد خدائي: هؤلاء ليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان

وكتب كدخدائي اليوم الثلاثاء، في الفضاء الافتراضي: يجب أن تكون تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بعيدة عن أي تأثير أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل أجنبي.
ومؤخراً، نشرت صور لجاويد رحمن، بجوار زعيمة زمرة المنافقين الإرهابية.
انتهى**3269
طهران/ 27 أب/ اغسطس/ ارنا- صرح عضو مجلس صيانة الدستور في ايران "عباس علي كد خدائي" ان تواجد مقرر الأمم المتحدة السابق بجانب الجماعات الإرهابية يبين إلى ان هؤلاء المقررين ليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان، بل مدافعين عن الإرهاب والجرائم الدولية.
وكتب كدخدائي اليوم الثلاثاء، في الفضاء الافتراضي: يجب أن تكون تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بعيدة عن أي تأثير أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل أجنبي.
ومؤخراً، نشرت صور لجاويد رحمن، بجوار زعيمة زمرة المنافقين الإرهابية.
انتهى**3269
طهران / 8 تموز/يوليو/ارنا-قال العضو في مجلس صيانة الدستور بالجمهورية الاسلامية الايرانية: يفتخر…
تعليقك