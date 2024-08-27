٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:١١ م
رمز الخبر: 85580029
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journalistزهراء ناظمي

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جاويد رحمن بجانب الارهابیین..کد خدائي: هؤلاء ليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان

٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:١١ م
رمز الخبر: 85580029
جاويد رحمن بجانب الارهابیین..کد خدائي: هؤلاء ليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان

طهران/ 27 أب/ اغسطس/ ارنا- صرح عضو مجلس صيانة الدستور في ايران "عباس علي كد خدائي" ان تواجد مقرر الأمم المتحدة السابق بجانب الجماعات الإرهابية يبين إلى ان هؤلاء المقررين ليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان، بل مدافعين عن الإرهاب والجرائم الدولية.

وكتب كدخدائي اليوم الثلاثاء، في الفضاء الافتراضي: يجب أن تكون تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بعيدة عن أي تأثير أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل أجنبي.

ومؤخراً، نشرت صور لجاويد رحمن، بجوار زعيمة زمرة المنافقين الإرهابية.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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