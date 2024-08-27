٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٠٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85580202
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ایران تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٠٩ م
رمز الخبر: 85580202
ایران تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

طهران/ 27 أب/ اغسطس/ارنا- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت الماضي في منطقة "بارساغو" في بوركينا فاسو، والذي أدى إلى مقتل وجرح عدة مئات من العسكريين والمواطنين العاديين في ذلك البلد.

وعبر "ناصر كنعاني"، عن تعازيه وتعاطفه مع حكومة وشعب بوركينا فاسو، وخاصة أسر الضحايا هذا الحادث المرير، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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