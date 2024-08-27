تألق سبعة أطفال إيرانيين في مسابقة الرسم البيئي في اليابان

وأقيمت مسابقة اليابان للرسم البيئي الثالثة والعشرون تحت شعار "أوقات سعيدة للناس والطبيعة" وشارك مركز التنمية الفكرية في هذه المسابقة بتقديم 50 عملاً.

وفي هذه المسابقة، فاز سبعة أعضاء من المراكز الثقافية الفنية التابعة لمركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئین في ايران بجوائز وشهادات شرف من بين 9947 عملا شارك في المسابقة من 83 دولة حول العالم.

وفازت زينا جلالي البالغة من العمر 13 عامًا من مركز كوهنوج التابع لمركز كرمان للتنمية الفكرية بالجائزة الأولى في القسم الدولي لمسابقة الرسم البيئي اليابانية الثالثة والعشرين.

وحصل رادين قره شاهي 11 عاماً من مركز فارس، إيليا شاهي 11 عاماً و سونيا مهدي زاده 18 عاماً و سوین إبراهيم نجاد 10 سنوات وأيلين قنبري 13 سنة من أردبيل، محمد جواد حسن زاده 11 سنة من أصفهان نجحوا في القسم الدولي لهذه الدورة من مسابقة الرسم الدولية في اليابان.



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