الاحتلال الصهيوني يحتجز 552 من جثامين الشهداء

وبحسب بيان مشترك صادر عن عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فإن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 552 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات من بينهم 256 في مقابر الأرقام، منهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015.

وأضافت أن من بين الجثامين المحتجزة تسع سيدات و32 أسيرا و55 طفلا دون سن 18، وخمسة شهداء من داخل أراضي 1948 ، وستة شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأعلنت المنظمات في البيان المشترك، إنه منذ بدء حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، صعد الاحتلال من احتجاز الجثامين، فمنذ الحرب احتجز الاحتلال 149 جثمان، وهذا العدد يشكل أكثر من نصف الشهداء المحتجزين منذ عام 2015، علما بأن هذا المعطى لا يشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء المحتجزين من غزة لدى الاحتلال يقدر بالمئات، إلا أنه لا يوجد تصريح رسمي من الاحتلال عن الأعداد الحقيقية لعدد جثامين الشهداء من غزة حتى اليوم.



وفي 5 آب/ أغسطس الجاري، أعاد جيش الاحتلال جثمان 89 شهيدا فلسطينيا كان قد سرقها خلال عدوانه الوحشي المتواصل على غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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