بزشكيان: الحكومة تولي اهمية خاصة للمناطق المحرومة بالبلاد

واضاف الرئيس بزشكيان خلال استقبال قائد الثورة، له واعضاء حكومته اليوم الثلاثاء ان الحكومة الرابعة عشرة هي حكومة استشارية شكلت بمشاركة جميع التيارات السياسية واللجان التخصصية وتاسيسا على شعار الوئام والتعاضد والعمل في اطار السياسات العامة للدولة ووثيقة الآفاق والخطة التنموية السابعة.

واكد ان رضا الشعب عن المسؤولين يتوقف على التعامل "على قاعدة الانصاف والاحترام" معه لا العقوبات الظالمة التي يفرضها الاعداء.

واكد انه ان تم ايجاد الوحدة داخل البلاد وبين الامة الاسلامية، فان امريكا واوروبا وباقي الدول التي تدعم ظلما وجورا جرائم الكيان الصهيوني مرتكب الابادة الجماعية، ستفشل وتواجه اخفاقا.