٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85580358
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journalistکاظم شماعییان

بزشكيان: الحكومة تولي اهمية خاصة للمناطق المحرومة بالبلاد

٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85580358
بزشكيان: الحكومة تولي اهمية خاصة للمناطق المحرومة بالبلاد

طهران/ 27 اب/اغسطس/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ان الحكومة ترى ان الاهتمام بالمناطق المحرومة والاشخاص المحرومين يشكل مهمة خاصة بالنسبة لحكومته مؤكدا ان الخطوة الاولى على طريق اصلاح شؤون البلاد تتمثل في الوحدة والتعاضد والاعتصمام بحبل الله والانسجام تحت توجيهات وارشادات قائد الثورة.

واضاف الرئيس بزشكيان خلال استقبال قائد الثورة، له واعضاء حكومته اليوم الثلاثاء ان الحكومة الرابعة عشرة هي حكومة استشارية شكلت بمشاركة جميع التيارات السياسية واللجان التخصصية وتاسيسا على شعار الوئام والتعاضد والعمل في اطار السياسات العامة للدولة ووثيقة الآفاق والخطة التنموية السابعة.

واكد ان رضا الشعب عن المسؤولين يتوقف على التعامل "على قاعدة الانصاف والاحترام" معه لا العقوبات الظالمة التي يفرضها الاعداء.  

واكد انه ان تم ايجاد الوحدة داخل البلاد وبين الامة الاسلامية، فان امريكا واوروبا وباقي الدول التي تدعم ظلما وجورا جرائم الكيان الصهيوني مرتكب الابادة الجماعية، ستفشل وتواجه اخفاقا.

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journalistکاظم شماعییان

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