٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤٨ م
رمز الخبر: 85580461
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journalistکاظم شماعییان

جمران يدعو مدن بريكس للوقوف الى جانب اهالي غزة العزل

٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤٨ م
رمز الخبر: 85580461
جمران يدعو مدن بريكس للوقوف الى جانب اهالي غزة العزل

موسكو/ 27 اب/اغسطس/ارنا – اكد رئيس المجلس الاسلامي البلدي لطهران مهدي جمران ضرورة تعزيز التعاون بين مدن الدول الاعضاء في مجموعة بريكس داعيا مدراء هذه المدن للوقوف الى جانب اهالي غزة المظلومين والعزل والدفاع عن حقوق الاناس المضطهدين في هذه المنطقة.

واضاف جمران في كلمة القاها امام الدورة السادسة للجمعية الدولية الحضرية لمجموعة بريكس والمنعقدة في موسكو، اضاف ان التضامن بين مدن بريكس يسهم في التقارب والتواصل الشعبي بين دول بريكس.

واكد جمران انه لا يمكن تجاهل التواصل بين الشعوب في الدول الاعضاء في بريكس بل يجب التركيز عليه.

واضاف انه ان اسفر تعزيز هذا التواصل عن الترابط وترسيخ الاواصر بين مدن بريكس، فان ذلك يمكن ان يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية ايضا.

وشدد رئيس المجلس الاسلامي البلدي لطهران على اهمية ان تستفيد المدن الكبرى في بريكس من خبرات احداها الاخرى وكذلك تظافر الجهود فيما بينها لمواجهة المشاكل والحوادث.

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journalistکاظم شماعییان

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