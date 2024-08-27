جمران يدعو مدن بريكس للوقوف الى جانب اهالي غزة العزل

واضاف جمران في كلمة القاها امام الدورة السادسة للجمعية الدولية الحضرية لمجموعة بريكس والمنعقدة في موسكو، اضاف ان التضامن بين مدن بريكس يسهم في التقارب والتواصل الشعبي بين دول بريكس.

واكد جمران انه لا يمكن تجاهل التواصل بين الشعوب في الدول الاعضاء في بريكس بل يجب التركيز عليه.

واضاف انه ان اسفر تعزيز هذا التواصل عن الترابط وترسيخ الاواصر بين مدن بريكس، فان ذلك يمكن ان يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية ايضا.

وشدد رئيس المجلس الاسلامي البلدي لطهران على اهمية ان تستفيد المدن الكبرى في بريكس من خبرات احداها الاخرى وكذلك تظافر الجهود فيما بينها لمواجهة المشاكل والحوادث.