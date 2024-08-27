وكتب العميد بحري علي شمخاني في منشور على منصة "اكس": ان التوجيهات التي ادلى بها قائد الثورة خلال استقباله اليوم اعضاء مجلس الوزراء، تبين استراتيجيات مهمة للغاية في الابعاد السياسية والاقتصادية والادارة والسياسة الخارجية والاجتماعية، اذ ان فهمها العميق والتخطيط الدقيق لـ "حكومة الوئام الوطني" لتحقيقها، يمكن ان يسهم في ارساء اساس جديد للتسريع في عملية تقدم ايران.
شمخاني: بامكان الحكومة في ظل تطبيق توجيهات القائد، ارساء اساس جديد لتقدم البلاد
٢٧/٠٨/٢٠٢٤، ٤:١٣ م
رمز الخبر: 85580479
طهران/ 27 اب/اغسطس/ارنا – قال المستشار السياسي لقائد الثورة ان توجيهات قائد الثورة خلال لقائه اعضاء مجلس الوزراء، تبين استراتيجيات مهمة للغاية اذ ان الفهم المعمق والتخطيط الدقيق للحكومة لتنفيذها، يمكن ان يساهم في وضع اساس جديد لتقدم البلاد.
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