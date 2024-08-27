شمخاني: بامكان الحكومة في ظل تطبيق توجيهات القائد، ارساء اساس جديد لتقدم البلاد

وكتب العميد بحري علي شمخاني في منشور على منصة "اكس": ان التوجيهات التي ادلى بها قائد الثورة خلال استقباله اليوم اعضاء مجلس الوزراء، تبين استراتيجيات مهمة للغاية في الابعاد السياسية والاقتصادية والادارة والسياسة الخارجية والاجتماعية، اذ ان فهمها العميق والتخطيط الدقيق لـ "حكومة الوئام الوطني" لتحقيقها، يمكن ان يسهم في ارساء اساس جديد للتسريع في عملية تقدم ايران.