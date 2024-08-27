٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85580583
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الايراني الاولمبي للنجوم لفوزه بالمركز الاول

٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85580583
رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الايراني الاولمبي للنجوم لفوزه بالمركز الاول

طهران/ 27 اب/اغسطس/ارنا – هنا رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الفريق الأولمبي الايراني للنجوم بقوله: اني اعتز وافخر بكم، لقد حققتم العزة لايران.

وكتب الرئيس بزشكيان في منشور على منصة "اكس": اهنئ الوسط العلمي وجميع الشعب الايراني بالفوز بميداليات ذهبية في الدورة الـ 17 للاولمبياد العالمي للنجوم والفيزياء الفلكية، من قبل 5 نجوم ايرانيين.

واضاف: ابارك لابنائي حنانة خرم دشتي واريا فاتح كرداري واروين رسول زادة ومحمد مهدي كشاورز وعلي نادري لردجاني.

واكد: لقد حققتم العزة لايران، اني افخر واعتز بكم.

وكان فريق الاولمبياد للتلامذة الايرانيين للنجوم قد فاز بخمس ميداليات ذهبية ليحتل المركز الاول في الدورة ال17 للاولمبياد العالمي للنجوم و الفيزياء الفلكية. يذكر ان حنانة خرم دشتي واريا فاتح كرداري واروين رسول زادة ومحمد مهدي كشاورز وعلي نادري لردجاني هم اعضاء الفريق الايراني الاولمبي للنجوم.

واقامت المسابقات مؤسسة IOAA في الفترة 17-27 الجاري في البرازيل، شارك فيها اكثر من 250 تلميذا من 57 بلدا في العالم.

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journalistکاظم شماعییان

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