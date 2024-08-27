٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ م
رمز الخبر: 85580598
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journalistکاظم شماعییان

توقيع مذكرة تفاهم بين امانتي طهران وموسكو لتطبيق اتفاقية التوامة

٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ م
رمز الخبر: 85580598
توقيع مذكرة تفاهم بين امانتي طهران وموسكو لتطبيق اتفاقية التوامة

موسكو/ 27 اب/اغسطس/ارنا – وقعت امانتا طهران وموسكو اليوم الثلاثاء على هامش الدورة السادسة للجمعية الدولية لبلديات بريكس في موسكو، مذكرة تفاهم للتعاون في اطار تنفيذ اتفاقية التوامة بين طهران وموسكو.

وقع المذكرة من جانب امانة طهران، مجيد باقري مساعد الامانة لشؤون التخطيط والتطوير الراسمال الانساني ومن جانب امانة موسكو سرغي تشريومين وزير الدولة لشؤون مدينة موسكو مدير دائرة العلاقات الاقتصادية والدولية للعاصمة الروسية موسكو.

وقال باقري في حفل التوقيع ان هذا الاجراء ياتي في اطار تطبيق اتفاقية التوامة بين عاصمتي ايران وروسيا، والتي كانت قد ابرمت في وقت سابق.

واضاف ان الافادة المتبادلة من انجازات الادارة الحضرية يمكن ان تساهم في النهوض بالخدمات وكسب رضا المواطنين.

وافتتحت الدورة السادسة للجميعة الدولية الحضرية لمدن بريكس يوم الثلاثاء بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية وباقي اعضاء وشركاء هذه المجموعة في موسكو.

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journalistکاظم شماعییان

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