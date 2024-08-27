توقيع مذكرة تفاهم بين امانتي طهران وموسكو لتطبيق اتفاقية التوامة

وقع المذكرة من جانب امانة طهران، مجيد باقري مساعد الامانة لشؤون التخطيط والتطوير الراسمال الانساني ومن جانب امانة موسكو سرغي تشريومين وزير الدولة لشؤون مدينة موسكو مدير دائرة العلاقات الاقتصادية والدولية للعاصمة الروسية موسكو.

وقال باقري في حفل التوقيع ان هذا الاجراء ياتي في اطار تطبيق اتفاقية التوامة بين عاصمتي ايران وروسيا، والتي كانت قد ابرمت في وقت سابق.

واضاف ان الافادة المتبادلة من انجازات الادارة الحضرية يمكن ان تساهم في النهوض بالخدمات وكسب رضا المواطنين.

وافتتحت الدورة السادسة للجميعة الدولية الحضرية لمدن بريكس يوم الثلاثاء بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية وباقي اعضاء وشركاء هذه المجموعة في موسكو.