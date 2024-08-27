نائب وزير الدفاع: الصناعات الدفاعية تحولت اليوم إلى صناعة محلية بالكامل

واضاف العميد قريشي وهو يتحدث في مراسم تكريم يوم الصناعة الدفاعية شارك فيها الملحقون العسكريون للدول الاجنبية المعتمدين لدى طهران، اضاف ان يوم 25 اب/اغسطس سمي بالتقويم الرسمي للجمهورية الاسلامية الايرانية بيوم الصناعة الدفاعية.

واكد انه رغم العقوبات والقيود الجسيمة غير القانونية وغير العادلة، فان تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، يشكل احد اهم انجازات الثورة الاسلامية.

واوضح ان الوصول الى هكذا قدرات، حول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى لاعب فاعل ومصيري في المنطقة.

وتابع ان التقدم الذي احرزته وزارة الدفاع في مجال الصواريخ والجو والدفاعات الجوية والبحر والحرب الالكترونية والسيبراني والمعرفية وسائر القطاعات، ليس ادى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير التجهيزات والاسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة فحسب بل جعل من الجمهورية الاسلامية الايرانية احد الدول المصدرة للمنتجات والتكنولوجيا الدفاعية.