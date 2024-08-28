"حماس" تدعو لإشعال نقاط التماس بالضفة المحتلة والتصدي للمستوطنين

جاء ذلك في بيان للحركة تعليقاً على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وآخرها قتلهم فلسطينياً، وإصابة 3 آخرين بهجوم، مساء الإثنين، على بلدة واد رحال بمحافظة بيت لحم (جنوب).

وقالت الحركة: “ندعو جماهير شعبنا الأبي في كافة محافظات الضفة الغربية لمواصلة الاشتباك والغضب الجماهيري والتصدي للمستوطنين بشتى السبل، وتفعيل كل وسائل المقاومة”.

وأضافت: “نؤكد على جعل امس الثلاثاء يوم غضب ونفير في كافة ربوع الضفة الغربية واستثمار حالة الإضراب لإشعال نقاط التماس والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي”.

واعتبرت أن “اقتحامات وعدوان المستوطنين الإرهابيين بالضفة تأكيدٌ على سلوك الاحتلال الإجرامي بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم”.

وتابعت: “هجمات مليشيات المستوطنين وما يرافقها من عمليات سطو وحرق وتنكيل بالممتلكات هي الوجه الحقيقي والتطبيق العلمي الذي يكشف عن سياسة ومخططات الاحتلال الإجرامية للاستيلاء الكامل على الضفة الغربية”.

وشددت “حماس” على أن “رعاية حكومة الاحتلال الفاشية وإطلاقها العنان لقطعان المستوطنين لشن الهجمات، لن تفلح في دفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه أو التخلي عن حقوقه”.

ومساء الاثنين، قتل مستوطنون إسرائيليون مواطناً فلسطينياً، وأصابوا 3 آخرين، بهجوم شنوه بالأسلحة النارية على بلدة واد رحال بمحافظة بيت لحم.

وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن مستوطنين اقتحموا قرية واد رحال، وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين.

كما استهدفت هجمات أخرى لمستوطنين بلدات وممتلكات فلسطينية في محافظتي بيت لحم وأريحا.

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*المصدر: وکالة سما الإخباریة