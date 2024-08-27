وزيرا خارجية ايران والامارات يؤكدان على تطوير العلاقات والتعاون الثنائي

وهنأ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عباس عراقجي على انتخابه وزيراً للخارجية الايرانية وتمنى له النجاح.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي إلى رغبة بلاده في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وكذلك استمرار التعاون الإقليمي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد على استمرار توسيع التعاون بين طهران وأبوظبي في الفترة الجديدة.

كما هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنى له التوفيق في هذا المنصب الجديد.

ووجه الطرفان الدعوة إلى بعضهما البعض للسفر إلى طهران وأبو ظبي، وأكدا على مواصلة المحادثات وتبادل وجهات النظر من أجل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتعاون القنصلي والأمني، فضلا عن التعاون الإقليمي.

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