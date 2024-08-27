الصلب يشكل 16.5 بالمائة من إجمالي صادرات ايران غير النفطية

وأضاف محمد ياسر طيب نيا، مساء الثلاثاء، في حفل افتتاح المعرض الدولي السادس عشر للتعدين والصلب والسباكة والآلات والصناعات المرتبطة بها: إذا كنا نتطلع إلى تحقيق اقتصاد بدون نفط، فلا شك أن جزءًا من هذا الهدف في أيدي نشطاء صناعة الصلب، وفي السنوات الأخيرة، تحسن الوضع الدولي لصناعة الصلب الإيرانية بشكل ملحوظ في العالم وأصبحت سلسلة كاملة ومكتفية ذاتيًا.

وتابع: اليوم، ومع النمو الكبير لهذه الصناعة، حدثت زيادة في الإنتاج والصادرات، وفي حين بلغ النمو الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة حوالي أربعة بالمائة، شهدت صناعة الصلب نموًا يزيد عن 10 بالمائة. ورغم أن هذا النمو يعد واعدا، إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن سلسلة الصلب تواجه تحديات أهمها اختلال هذا النمو.

وأكد طيب نيا: الآن هو الوقت المناسب لنشطاء سلسلة الصلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع هذه الصناعة، وتحاول شركة "فولاد مباركة" كشركة رائدة في هذا المجال إجراء الإصلاحات اللازمة من خلال دعم الاكتفاء الذاتي والتوازن في السلسلة.

وأضاف: ينبغي تنفيذ هذه الإصلاحات في جميع جوانب السلسلة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل وسلسلة التوفير. نحن بحاجة إلى تقنيات وإصلاحات جديدة في هيكل منتجاتنا حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المحددة، بما في ذلك القدرة على انتاج 55 مليون طن. ومن المتوقع أيضًا أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة في مجال القوانين والتعريفات الجمركية لتحقيق التوازن في سلسلة التوفير.

وقال: إذا لم نتصرف في الوقت المحدد، فلن تكون صادراتنا فقط مهددة، بل سيكون الإنتاج المحلي مهددًا أيضًا، لذلك نتوقع من الحكومة تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة، حتى تتمكن من لعب دور في النمو الاقتصادي للبلاد.

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