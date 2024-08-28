حركة جهاد الإسلامي تدين الهجمات الصهيونية على شمال الضفة الغربية

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم الأربعاء، "كيان العدو يحاول فرض وقائع ميدانية جديدة تهدف إلى إخضاع الضفة المحتلة وضمها وبسط سيادته على مقدساتنا في حرب وجودية ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضافت البيان: "الحملة العسكرية على الضفة المحتلة تأتي في سياق مخططات العدو لفرض السيطرة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابعت:"يسعى العدو إلى تنفيذ مخططاته التهويدية الخبيثة بما في ذلك بناء كنيس في باحات المسجد الأقصى في تحدّ وقح لكرامة كل العرب والمسلمين وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأوضحت:"كتائب سرايا القدس في الضفة تخوض أشرس المعارك للتصدي لحملة العدو المجرمة".

وصرحت:"حملة العدو تشمل حصار المستشفيات ومنع المصابين والمرضى من الحصول على العلاج واستخدام الطائرات المسيرة والحربية لقصف الأهداف المدنية داخل المخيمات والبلدات".

وتابعت:"العدو يفرض حصارا مشددا على مناطق مختلفة بمئات الجنود والمدرعات في محاولة لتركيع شعبنا وكسر إرادته".

وأضافت:"ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل والفاعل نصرة لشعبنا ومقدساتنا ورفضا لهذا العدوان المستمر الذي يهدف إلى تصفية قضيتنا العادلة".

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