٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85580879
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مهرجان 'رويان' الدولي للطب التناسلي يبدأ أعماله في طهران

٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ ص
رمز الخبر: 85580879
مهرجان 'رويان' الدولي للطب التناسلي يبدأ أعماله في طهران

طهران/28 آب/أغسطس/ارنا-انطلق مؤتمر ومهرجان "رويان" الدولي الخامس والعشرون للطب التناسلي، في جامعة الشهيد بهشتي بالعاصمة "طهران" بمشاركة علماء وباحثین من إيران و14 دولة أخرى.

ويقام مؤتمر ومهرجان رويان الدولي هذا العام في اطار المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للطب التناسلي، ومؤتمر رويان الدولي العشرين للخلايا الجذعية والطب التجديدي، والندوة التاسعة عشرة للتمريض والقبالة، اعتباراً من اليوم الأربعاء لمدة ثلاثة أيام.

وإن 33 عالمًا وباحثًا عالميًا من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا والصين وروسيا واليابان والسويد وسويسرا وقطر والهند، سیلقون کلماتهم في هذا الحدث العلمي وسيتم تقديم محاضرات وموضوعات ورش العمل المتخصصة للمؤتمرين الدوليين للطب التناسلي وتكنولوجيا الخلايا الجذعية باللغة الإنجليزية وسيتم تقديم ندوة التمريض والقبالة باللغة الفارسية.

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