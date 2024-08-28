10 شهداء في عدوان إسرائيلي على جنين ومخيم الفارعة

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر "أحمد جبريل": إن فلسطينيين اثنين استشهدا في مدينة جنين وأربعة في قصف استهدف سيارة قرب المدينة وأربعة آخرين في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد قسام محمد جبارين (25 عاماً) وعاصم وليد ضبايا (39 عاماً) وإصابة آخرين بجروح، برصاص قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

واستشهد 4 شبان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيرة على مخيم الفارعة جنوب طوباس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر بان طواقمهم تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات، بسبب محاصرة المخيم، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بعدد كبير من جنود المشاة، فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارا على المخيم، وسط اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال، وتزامنا مع ذلك تشهد أجواء المخيم تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة.

وشن مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، 3 هجمات جديدة بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة فلسطيني وإتلاف أشجار زيتون، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية متفرقة بالضفة.

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