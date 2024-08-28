الجزائر تدعو إلى إيقاف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

ودافعت جيلالي في كلمة ألقاها أمام الدورة السادسة للجمعية الدولية الحضرية لمجموعة بريكس والمنعقدة في موسكو، عن سياسة الجزائر الخارجية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مضيفة: من خلال العمل الدؤوب، ينبغي متابعة قضية إقامة الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت جيلالي: إن هذا العمل للدبلوماسية والجزائرية وتحركاتها بلا انقطاع، ستظل علامة فارقة في مسارها المشرف، لتبرهن مرة أخرى ثباتها على مبادئها وقيمها، خاصة ما تعلق بقضايا تصفية الإستعمار ونصرة الشعب المتسضعفة، ودعم مساعيها ونيل حقوقها المشروعة، خاصة قضية فلسطين، القضية المحورية للجزائريين وقضية الشعب الصحراوي، وسنظل على هذا العهد إلى غاية قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره أضاف رئيس المجلس الاسلامي البلدي لطهران "مهدي جمران"، خلال الدورة، أن التضامن بين مدن بريكس يسهم في التقارب والتواصل الشعبي بين دول بريكس.

وطالب جمران مدراء هذه المدن للوقوف إلى جانب أهالي غزة المظلومين والعزل والدفاع عن حقوق المضطهدين في هذه المنطقة.

يذكر أن انطلق المنتدى الحضري الدولي السادس لدول البريكس في موسكو، أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن إيران وأعضاء وشركاء آخرين في هذه المجموعة.

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