عراقجي: ندعم أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة يكون مقبولا لدى الشعب الفلسطيني

وخلال محادثة هاتفية مع عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خليل الحية، صرح عراقجي بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة يكون مقبولا لدى الشعب الفلسطيني وحماس وفصائل المقاومة.

واشاد وزير الخارجية الايراني بصمود اهالي غزة والمقاومين على مدى 11 شهرا ضد جرائم الصهاينة معربا عن ثقته في أن النصر النهائي سيكون مع الشعب الفلسطيني وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون الى جانبهم حتى النهاية.

من جانبه هنأ ، خليل الحية وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستعرض الحية مع وزير الخارجية الايراني آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وجرائم الكيان الصهيوني الأخيرة في الأراضي المحتلة والجهود التي يبذلها ذلك النظام لتغيير الوضع في المسجد الأقصى.

وثمن رئيس العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، جهود الشهيد أميرعبد اللهيان في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني،مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني يقدر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لحقوقه ونضاله ضد جرائم الصهاينة.

وبدوره شكر وزير الخارجية الايراني ، رئيس العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس على تهنئته مؤكدا على ان نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم شعب فلسطين المظلوم والمقاومة في الحكومة الـ14 سيستمر وبقوة.و

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