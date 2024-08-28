الرئیس بزشکیان سیزور العراق قریبا

وقال السفير الايراني في العراق "محمد كاظم آل صادق" في تصریح خاص لمراسل وکالة الیوم الأربعاء: إن بزشکیان سيتوجه قريبا إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وعن أهمية زيارة الرئیس بزشکیان قال "محمد كاظم آل صادق": ستجري هذه الزیارة في العقد الثالث من الشهر الأخير من الصيف بناء على الخطط الموضوعة.

وأضاف: خلال الزيارة المرتقبة للبزشکیان ، سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس الجمهوریة الشهید آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" إلی هذا البلد.

وتابع قائلا: بعض المذكرات تحتاج إلى إحالة من قبل الوزراء المختصين في الحكومة وسيوقعها وزراء البلدين في وقت آخر بسبب بدء تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين إيران والعراق على مختلف المستويات وقال: نأمل أن تكون زيارة رئيس بلادنا للعراق أكثر فعالية في تطوير العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن تؤدي إلى تعميق وتجذير وتوسيع العلاقات بيننا.

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