الزعيم الوطني لتركمانستان يصل طهران

وصل الزعيم الوطني لتركمانستان " قربان قلي بردي محمدوف" الى طهران صباح اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس وكان في استقباله وزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق مالواجرد.

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