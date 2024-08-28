الزعيم الوطني لتركمانستان يصل طهران

وصل الزعيم الوطني لتركمانستان " قربان قلي بردي محمدوف" الى طهران صباح اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس وكان في استقباله وزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق مالواجرد.
انتهى**ر.م
طهران/28 آب/اغسطس/ارنا-وصل الزعيم الوطني لتركمانستان" قربان قلي بردي محمدوف" الى طهران للقاء مجموعة من المسؤولين الايرانيين.
وصل الزعيم الوطني لتركمانستان " قربان قلي بردي محمدوف" الى طهران صباح اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس وكان في استقباله وزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق مالواجرد.
انتهى**ر.م
طهران / 24 آب/اغسطس/ارنا- هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف ،…
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