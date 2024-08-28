٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص
رمز الخبر: 85581103
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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الزعيم الوطني لتركمانستان يصل طهران

٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص
رمز الخبر: 85581103
الزعيم الوطني لتركمانستان يصل طهران

طهران/28 آب/اغسطس/ارنا-وصل الزعيم الوطني لتركمانستان" قربان قلي بردي محمدوف" الى طهران للقاء مجموعة من المسؤولين الايرانيين.

وصل الزعيم الوطني لتركمانستان " قربان قلي بردي محمدوف" الى طهران صباح اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس  وكان في استقباله وزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق مالواجرد.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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