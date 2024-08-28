اللواء سلامي يهنئ الفريق الايراني الاولمبي للنجوم لفوزه بالمركز الاول

وکتب اللواء "حسين سلامي" في رسالة : النجاح الباهر الذي حققه الفريق الأولمبي الايراني للنجوم وإنجازه الرائع بالفوز بـ 5 ميداليات ذهبية والمرتبة الأولى عالمياً في الدورة ال17 للاولمبياد العالمي للنجوم و الفيزياء الفلكية أثبت القدرات المكثفة للموارد البشرية الموهوبة في إيران الإسلامية وأسعد قلب كل إيراني.

وأضاف: أهنئ الطلاب المجتهدين ورفاقهم وداعميهم وعائلاتهم العزيزة والمجتمع الكبير من المعلمين المتعلمين وطلاب إيران الإسلامية على هذا النجاح والتألق الباهر وأتمنى الصحة والفخر والاعتزاز لهذه الموارد والثروات البشرية والعلمية الثمينة والقيمة في كافة المجالات العلمية والثقافية.

وكان فريق الاولمبياد للتلامذة الايرانيين للنجوم قد فاز بخمس ميداليات ذهبية ليحتل المركز الاول في الدورة ال17 للاولمبياد العالمي للنجوم و الفيزياء الفلكية.

يذكر ان حنانة خرم دشتي واريا فاتح كرداري واروين رسول زادة ومحمد مهدي كشاورز وعلي نادري لردجاني هم اعضاء الفريق الايراني الاولمبي للنجوم.

واقامت المسابقات مؤسسة IOAA في الفترة 17-27 الجاري في البرازيل، شارك فيها اكثر من 250 تلميذا من 57 بلدا في العالم.

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