استشهاد صحفي فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

كما استشهد، الصحفي إبراهيم محارب (26 عاما)، قبل أيام، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال خان يونس.

ومنذ بدء العدوان الشامل علی قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 170 صحفيا، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في بيان، بأشد العبارات استهداف واستشهاد الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وحمل الإعلام الحكومي، الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

انتهى**3269