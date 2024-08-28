الرئیس الإیراني: على أعضاء الحكومة ان يضعوا توجيهات قائد الثورة الإسلامیة نصب اعينهم

وشكر رئيس الجمهورية الإيرانية في اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء، قائد الثورة الإسلامیة على إتاحة الفرصة للقاء وتوجيهاته وطلب من أعضاء الحكومة الاهتمام الجاد بنمو وازدهار الإنتاج والإدارة الصحيحة للفضاء الافتراضي والسيطرة على التضخم ومسألة الرحلات إلى المحافظات والحفاظ على نظرة الحكومة الرابعة عشرة تجاه الشعب وتحسينها کالنقاط الرئيسية في تصريحات قائد الثورة الإسلامیة.

وطلب من جميع أعضاء الحکومة تعيين مساعدي ومدراء المجموعة تحت إدارتهم، بناء على مؤشراتهم وكفاءتهم، وتجنب اختيار المدراء على أساس الصداقة والتقارب السياسي وما شابه ذلك.

وأكد أنه إذا تصرفنا على هذا النحو على كافة المستويات، فإن شعار الوفاق الوطني سيصبح أكثر صدقاً لدى الشعب وستتعزز الوحدة والتماسك.

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