٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رمز الخبر: 85581433
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journalistزهراء ناظمي

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احتجاجات في فرنسا على مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في دورة الألعاب البارالمبية الفرنسية

٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رمز الخبر: 85581433
احتجاجات في فرنسا على مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في دورة الألعاب البارالمبية الفرنسية

طهران/ 28 أب/ اغسطس/ ارنا- خرجت بالأمس، وفي نفس الوقت الذي أقيمت فيه الألعاب البارالمبية الفرنسية، احتجاجات في باريس على جرائم الكيان الصهيوني في غزة و وجود فريق الكيان في دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وكان المشاركون في هذه المظاهرة يحملون لافتات مكتوبة بخط اليد تحمل رمز حنظلة، ويصرخون "اغسلوا أيديكم من الدماء" قبل السباق.

احتجاجات في فرنسا على مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في دورة الألعاب البارالمبية الفرنسية

وطالب المتظاهرون بمقاطعة منتخب الكيان الصهيوني في الفعاليات الرياضية، وخاصة الألعاب البارالمبية الفرنسية.

احتجاجات في فرنسا على مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في دورة الألعاب البارالمبية الفرنسية

وفي الوقت نفسه، ومع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الفرنسية، خرجت مظاهرات في الکثیر من دول العالم، احتجاجاً على وجود منتخب الكيان في هذه الألعاب.

احتجاجات في فرنسا على مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في دورة الألعاب البارالمبية الفرنسية

ويطالب الرأي العام العالمي بمقاطعة الكيان الصهيوني في كافة الفعاليات وخاصة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في فرنسا.

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journalistزهراء ناظمي

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