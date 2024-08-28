احتجاجات في فرنسا على مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في دورة الألعاب البارالمبية الفرنسية

وكان المشاركون في هذه المظاهرة يحملون لافتات مكتوبة بخط اليد تحمل رمز حنظلة، ويصرخون "اغسلوا أيديكم من الدماء" قبل السباق.

وطالب المتظاهرون بمقاطعة منتخب الكيان الصهيوني في الفعاليات الرياضية، وخاصة الألعاب البارالمبية الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، ومع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الفرنسية، خرجت مظاهرات في الکثیر من دول العالم، احتجاجاً على وجود منتخب الكيان في هذه الألعاب.

ويطالب الرأي العام العالمي بمقاطعة الكيان الصهيوني في كافة الفعاليات وخاصة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في فرنسا.

انتهى**3269