٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85581521
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journalistکاظم شماعییان

وزير الداخلية، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الامن الداخلي

٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85581521
وزير الداخلية، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الامن الداخلي

طهران/28 اب/اغسطس/ارنا – عين قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في قرار، وزير الداخلية إسكندر مؤمني نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الامن الداخلي (الشرطة).

وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فان القائد العام للقوات المسلحة اية الله العظمى الخامنئي، عين وزير الداخلية اسكندر مؤمني بتاريخ 24 اب/اغسطس الجاري، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الأمن الداخلي (الشرطة).

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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