وزير الداخلية، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الامن الداخلي

وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فان القائد العام للقوات المسلحة اية الله العظمى الخامنئي، عين وزير الداخلية اسكندر مؤمني بتاريخ 24 اب/اغسطس الجاري، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الأمن الداخلي (الشرطة).