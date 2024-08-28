وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فان القائد العام للقوات المسلحة اية الله العظمى الخامنئي، عين وزير الداخلية اسكندر مؤمني بتاريخ 24 اب/اغسطس الجاري، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الأمن الداخلي (الشرطة).
وزير الداخلية، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الامن الداخلي
٢٨/٠٨/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85581521
طهران/28 اب/اغسطس/ارنا – عين قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في قرار، وزير الداخلية إسكندر مؤمني نائبا للقائد العام للقوات المسلحة في قوى الامن الداخلي (الشرطة).
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