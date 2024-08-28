٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م
رمز الخبر: 85581554
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journalistکاظم شماعییان

البعثة الايرانية تشارك في الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعشرة فروع رياضية

٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م
رمز الخبر: 85581554
البعثة الايرانية تشارك في الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعشرة فروع رياضية

طهران/ 28 اب/اغسطس/ارنا – اُعلن هنا ان البعثة الرياضية الايرانية ستشارك في 10 فروع رياضية في الالعاب البارالمبية باريس 2024.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية تحت مسمى "ابناء ايران" 65 رياضيا يتنافسون في عشرة فروع رياضية وهي: القوس والنشاب، التكواندو، الجودو، الكانوي، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، ألعاب القوى، الرماية، السباحة، ورفع الاثقال، تحت شعار "الايمان والتضحية والافتخار".

وتقام الدورة السابعة عشرة للالعاب البارالمبية باريس 2024 في الفترة من 28 اغسطس حتى 8 سبتمبر بمشاركة 4400 رياضي من 188 بلدا في 22 فرعا رياضيا.

وتبدا مسابقات البعثة الرياضية الايرانية يوم غد الخميس في فرع التايكواندو، على ان يكون آخر سباق لها يوم 8 ايلول/سبتمبر في رفع الاثقال.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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