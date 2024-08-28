٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٥٥ م
رمز الخبر: 85581575
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journalistکاظم شماعییان

قاليباف يهنئ الفريق الايراني الاولمبي للنجوم لفوزه بالمركز الاول

٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٥٥ م
رمز الخبر: 85581575
قاليباف يهنئ الفريق الايراني الاولمبي للنجوم لفوزه بالمركز الاول

طهران/ 28 اب/اغسطس/ارنا - هنا رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الفريق الأولمبي الايراني للتلامذة للنجوم.

وكتب قاليباف اليوم الاربعاء في منشور: اقدم التهاني بالفوز بخمس ميداليات ذهبية في اولمبياد النجوم على يد التلامذة الايرانيين الموهوبين وصناع المستقبل، لهؤلاء الناشئين الاعزاء ومعلميهم والشعب الايراني.

واضاف ان المستقبل الواعد لايران رهن بالتقدم المتواصل والمزيد من التطور العلمي موضحا ان نجاح هؤلاء الناشئين، جعلنا اكثر املا بالافاق المستقبلية للبلاد.

وكان فريق الاولمبياد للتلامذة الايرانيين للنجوم قد فاز بخمس ميداليات ذهبية ليحتل المركز الاول في الدورة ال17 للاولمبياد العالمي للنجوم و الفيزياء الفلكية. يذكر ان حنانة خرم دشتي واريا فاتح كرداري واروين رسول زادة ومحمد مهدي كشاورز وعلي نادري لردجاني هم اعضاء الفريق الايراني الاولمبي للنجوم.

واقامت المسابقات مؤسسة IOAA في الفترة 17-27 الجاري في البرازيل، شارك فيها اكثر من 250 تلميذا من 57 بلدا في العالم.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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