قاليباف يهنئ الفريق الايراني الاولمبي للنجوم لفوزه بالمركز الاول

وكتب قاليباف اليوم الاربعاء في منشور: اقدم التهاني بالفوز بخمس ميداليات ذهبية في اولمبياد النجوم على يد التلامذة الايرانيين الموهوبين وصناع المستقبل، لهؤلاء الناشئين الاعزاء ومعلميهم والشعب الايراني.

واضاف ان المستقبل الواعد لايران رهن بالتقدم المتواصل والمزيد من التطور العلمي موضحا ان نجاح هؤلاء الناشئين، جعلنا اكثر املا بالافاق المستقبلية للبلاد.

وكان فريق الاولمبياد للتلامذة الايرانيين للنجوم قد فاز بخمس ميداليات ذهبية ليحتل المركز الاول في الدورة ال17 للاولمبياد العالمي للنجوم و الفيزياء الفلكية. يذكر ان حنانة خرم دشتي واريا فاتح كرداري واروين رسول زادة ومحمد مهدي كشاورز وعلي نادري لردجاني هم اعضاء الفريق الايراني الاولمبي للنجوم.

واقامت المسابقات مؤسسة IOAA في الفترة 17-27 الجاري في البرازيل، شارك فيها اكثر من 250 تلميذا من 57 بلدا في العالم.