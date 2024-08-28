ايران وتركمانستان توقعان 4 وثائق للتعاون المشترك

وتم خلال المراسم، التوقيع على اربع وثائق تشتمل على التعاون بين وزارتي خارجية ايران وتركمانستان من 2024 حتى 2026، وقعها وزيرا خارجية ايران عباس عراقجي وتركمانستان رشيد مردوف.

كما تم التوقيع على اتفاقية التوأمة بين ميناء امير اباد الايراني وميناء تركمن باشي التركمانستاني وقعتها فرزانه صادق مارواجرد وزيرة الطرق وتخطيط المدن الايرانية ومحمد خان المدير التنفيذي للشركة التركمانستانية.

ووُقع اتفاق تطوير التعامل بالغاز الطبيعي بين شركة الغاز الوطنية الايرانية والشركة الحكومية التركمانستانية للغاز، وقعه عن الجانب الايراني مساعد وزير النفط وعن الجانب التركماني المدير التنفيذي للشركة الحكومية التركمانستانية للغاز. كما تم التوقيع على مشروع العمل المشترك بشان توسيع التعاون الجمركي بين البلدين منذ عام 2024 حتى 2026.

وكان الزعيم الوطني لتركمانستان قربانعلي بردي اوف قد بدا اليوم الاربعاء زيارة الى طهران.