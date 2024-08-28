اللواء باقري: ايران سترد على جريمة الكيان الصهيوني بصورة مدروسة

واضاف اللواء باقري وهو يتحدث في حفل تقديم النائب الجديد لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اننا نمر في ظروف تازم المنطقة بعد عملية طوفان الاقصى فيما يشعر الكيان الصهيوني بخطر وجودي، ويمر بظروف خطيرة، لذلك فانه لا يتوانى عن القيام باي عمل اجرامي في سبيل مواصلة حياته المخزية.

وتابع ان الظروف الخطيرة للكيان الصهيوني هي بشكل بحيث ان الامريكيين اصيبوا بالشك والترديد في دعم هذا الكيان، ومع ذلك يصر قادة الصهاينة على مواصلة جرائمهم لانهم يرون انفسهم على شفا الانهيار.

واكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ان قوة امريكا تختلف عما كانت عليه قبل خمس سنوات لانهم في تراجع وانحسار وهم يتخبطون لاستعادة قوتهم مضيفا ان المسؤولية التي هي اليوم على عاتقنا حساسة للغاية، لذلك لا يجب ان نغفل ولو للحظة واحدة ولا يجب ان نغفل عن الاستعداد للرد السريع على التهديدات وتعزيز البنى التحتية وتطوير العلم والتكنولوجيا والنهوض بجودة المنتجات.