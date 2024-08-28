٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٢٤ م
رمز الخبر: 85581833
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

الزعيم الوطني لتركمانستان يدعو الرئيس بزشكيان لزيارة عشق اباد

٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٢٤ م
رمز الخبر: 85581833
الزعيم الوطني لتركمانستان يدعو الرئيس بزشكيان لزيارة عشق اباد

طهران/ 28 اب/اغسطس/ارنا – اكد الزعيم الوطني لتركمانستان قربانقلي بردي محمد اوف على التعاون الواسع بين ايران وتركمانستان موجها دعوة لرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان لزيارة عشق اباد للمشاركة في المراسم السنوية لتكريم الشاعر التركماني مختوم قلي فراغي.

وقال بردي محمد اوف في مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان اننا نولي دائما اهمية كبيرة

واضاف ان بعض القضايا والمشروعات الضخمة في مجال الغاز والطاقة والكهرباء والطرق والنقل، كانت في صلب المحادثات التي اجريناها في طهران معربا عن امله في ان تعطي هذه المشروعات نتائج جيدة.

واعرب قربانقلي بردي محمد اوف عن ثقته بان هذه المشاريع ليس مهمة على الصعيد الثنائي فحسب بل على مستوى المنطقة .

وقال: اننا وجهنا دعوة للدكتور بزشكيان للمشاركة في ذكرى تكريم الشاعر التركماني مختوم قلي والتي ستقام قريبا.

واشار الى ان الاخوة الايرانيين قاموا بترجمة كتابه بعنوان "تكريم الام" الى الفارسية مشيرا الى اننا نتمتع بتقاليد واعراف مشتركة ونعتز ونحترم الام.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .