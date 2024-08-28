الزعيم الوطني لتركمانستان يدعو الرئيس بزشكيان لزيارة عشق اباد

وقال بردي محمد اوف في مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان اننا نولي دائما اهمية كبيرة

واضاف ان بعض القضايا والمشروعات الضخمة في مجال الغاز والطاقة والكهرباء والطرق والنقل، كانت في صلب المحادثات التي اجريناها في طهران معربا عن امله في ان تعطي هذه المشروعات نتائج جيدة.

واعرب قربانقلي بردي محمد اوف عن ثقته بان هذه المشاريع ليس مهمة على الصعيد الثنائي فحسب بل على مستوى المنطقة .

وقال: اننا وجهنا دعوة للدكتور بزشكيان للمشاركة في ذكرى تكريم الشاعر التركماني مختوم قلي والتي ستقام قريبا.

واشار الى ان الاخوة الايرانيين قاموا بترجمة كتابه بعنوان "تكريم الام" الى الفارسية مشيرا الى اننا نتمتع بتقاليد واعراف مشتركة ونعتز ونحترم الام.