استشهاد شخص واصابة 10 آخرين في حادث لتسرب الغاز في ورشة للحرس الثوري في اصفهان

وأعلنت العلاقات العامة لفيلق صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في محافظة أصفهان، فجر اليوم الخميس: أنه سيتم الإعلان عن تقارير إضافية بهذا الخصوص لاحقاً.

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