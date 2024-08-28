استشهاد شخص واصابة 10 آخرين في حادث لتسرب الغاز في ورشة للحرس الثوري في اصفهان

وأعلنت العلاقات العامة لفيلق صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في محافظة أصفهان، فجر اليوم الخميس: أنه سيتم الإعلان عن تقارير إضافية بهذا الخصوص لاحقاً.
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اصفهان / 29 آب/اغسطس/ارنا- أعلن فيلق "صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)" التابع للحرس الثوري في محافظة أصفهان وسط ايران عن استشهاد شخص واصابة 10 آخرين جراء تسرب الغاز في ورشة باحد مراكز الحرس الثورية بالمحافظة.
وأعلنت العلاقات العامة لفيلق صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في محافظة أصفهان، فجر اليوم الخميس: أنه سيتم الإعلان عن تقارير إضافية بهذا الخصوص لاحقاً.
انتهى ** 2342
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