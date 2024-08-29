٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رمز الخبر: 85582086
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journalistکاظم شماعییان

1.3 مليار دولار، قيمة ترانزيت السلع عبر حدود برويزخان خلال 5 اشهر

٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رمز الخبر: 85582086
1.3 مليار دولار، قيمة ترانزيت السلع عبر حدود برويزخان خلال 5 اشهر

قصر شيرين/ 29 اب/اغسطس/ارنا – اعلن المدير العام لجمارك برويزخان (غرب) رضا قرباني ان قيمة ترانزيت السلع عبر هذه الجمارك بلغت مليار و 356 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقال قرباني اليوم الخميس لمراسل ارنا ان وزن السلع التي تم ترانزيتها عبر جمرك برويزخان خلال هذه الفترة بلغت  مليونين و 370 الف طن، موضحا ان جماركه احرزت المركز الاول للترانزيت بين سائر الجمارك خلال المدة ذاتها.

واضاف ان ما بين 600 الى 700 شاحنة تحمل سلع الترانزيت تدخل يوميا عبر جمرك برويزخان الى البلاد وتتجه مباشرة الى وجهتها.

واوضح ان اهم السلع التي يتم ترانزيتها عبر برويزخان هي المازوت والنفثا والزيوت الصناعية والبيتومين ومخلفات الورق المقوى، واهم وجهاتها هي الامارات والهند وموانئ جنوب البلاد والمناطق الحرة الخاصة.

وتابع ان حجم الصادرات خلال الاشهر الخمسة الماضية بلغ 496 مليون دولار وتشمل السلع المصدرة الى العراق عبر هذه الحدود الرسمية وهي الفواكه والخضار والالبان والمعجنات والصناعات المعدنية والصناعات البلاستيكية والاحجار ومواد البناء.

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journalistکاظم شماعییان

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