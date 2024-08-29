حرس الحدود يشتبكون مع مهربي المخدرات على حدود سيستان وبلوجستان

واضاف العميد كودرزي اليوم الخميس ان قوات حرس الحدود ومن خلال رصد التحركات في المناطق الحدودية تمكنت من خلال تنفيذ عملية ضاربة من التوصل الى معلومات عن نية العناصر المسلحة وتجار المخدرات للدخول الى اراضي البلاد، لذلك وضعوا على جدول اعمالهم تكثيف اعمال السيطرة والتحكم,

واردف انه تم في ظل تنفيذ العمليات الاستخباراتية الواسعة، تحديد مسارات تنقل المهربين، لذلك قامت قوات حرس الحدود في اطار عدة فرق اسناد وعملانية بنصب كمائن هادفة وتنفيذ خطة للسيطرة على المناطق المنشودة وتحديد مواقع تجار الموت، ونجحوا في اشتباك مسلح مع المهربين، من شلهم.

واوضح ان حرس الحدود استطاعوخلال عدة عمليات مسلحة، ضبط 210 كيلوغرامات من انواع المخدرات بما فيها 40 كغ مورفين و 21 كغ هيروين و 149 كغ افيون.