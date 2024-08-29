عارف يزور النواب السابقين لرؤساء الجمهورية

واعرب عارف خلال هذه اللقاءات عن استعداد حكومة "الوئام الوطني" للافادة من خبرات وآراء المسؤولين السابقين بهدف الادارة المثلى لشؤون البلاد.

فقد زار عارف، النائب الاول في الحكومة الثالثة عشرة، رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر ليحيي ذكرى الشهيدين اية الله رئيسي حسين امير عبد اللهيان مشيدا بجهود مخبر طيلة السنوات الاربع الماضية وابان توليه رئاسة الجمهورية بالانابة.

وزار عارف ايضا، النائب الاول لرئيس الجمهورية في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة اسحاق جهانغيري ليدعو الى تنشئة جيل جديد من المدراء.

كما زار النائب الاول لرئيس الجمهورية، النائب الاول الخامس لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي، ليؤكد ان الحكومة الرابعة عشرة تتابع التعاون والافادة من الخبرات التخصصية لاركان الدولة وبالاخص رؤى النواب السابقين لرؤساء الجمهورية.

وزار عارف ايضا منزل المغفور له برويز داودي النائب الاول لرئيس الجمهورية في الحكومة التاسعة والتقى اسرة المرحوم ليقول ان المغفور له داودي كان مديرا ملتزما ومخلصا وحريصا على الدولة والشعب.

وفي هذا السياق، زار عارف ايضا منزل المغفور له حسن حبيبي النائب الاول لرئيس الجمهورية آنذاك والتقى اسرة المرحوم ليشيد بالمغفور له حبيبي على اعتبار انه كان شخصية فذة وعالما وملتزما وخدوما.