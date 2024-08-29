ايران تشارك في مؤتمر الكتاب للجيل الصاعد في ايطاليا

وبدأ مؤتمر الكتاب اعماله اليوم الخميس بمدينة تريست شمالي شرق ايطاليا.

وخلال المؤتمر، يقدم عشرات الاشخاص من مختلف البلدان بحوثهم ورؤاهم في مجال ادب الاطفال والاحداث، كما سينعقد اجتماعان للجوائز الدولية "آي ريد" و "آساهي" في اطار المؤتمر.

ومن ايران تشارك كل من هدى محمدي ومحدثه بیكدلي وراحلة کریمیان وحدیثة حیدري وزهراء سیدي و بوریا كل ‌بابائي. ليقدمون ثلاث مقالات في هذا المؤتمر.

ويعقد مؤتمر المكتب الدولي للكتاب للجيل الشاب تحت شعار "انضموا للثورة! امنحوا جميع الاطفال كتابا جيدا!" في الفترة من 29 اغسطس الى الاول من سبتمبر.