٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ ص
رمز الخبر: 85582343
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٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

ايران تشارك في مؤتمر الكتاب للجيل الصاعد في ايطاليا

٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ ص
رمز الخبر: 85582343
ايران تشارك في مؤتمر الكتاب للجيل الصاعد في ايطاليا

طهران/ 29 اب/اغسطس/ارنا – تشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدورة ال39 لمؤتمر المكتب الدولي للكتاب للجيل الصاعد (IBBY) بمدينة تريست الايطالية.

وبدأ مؤتمر الكتاب اعماله اليوم الخميس بمدينة تريست شمالي شرق ايطاليا.

وخلال المؤتمر، يقدم عشرات الاشخاص من مختلف البلدان بحوثهم ورؤاهم في مجال ادب الاطفال والاحداث، كما سينعقد اجتماعان للجوائز الدولية "آي ريد" و "آساهي" في اطار المؤتمر.

ومن ايران تشارك كل من هدى محمدي ومحدثه بیكدلي وراحلة کریمیان وحدیثة حیدري وزهراء سیدي و بوریا كل ‌بابائي. ليقدمون ثلاث مقالات في هذا المؤتمر.

ويعقد مؤتمر المكتب الدولي للكتاب للجيل الشاب تحت شعار "انضموا للثورة! امنحوا جميع الاطفال كتابا جيدا!" في الفترة من 29 اغسطس الى الاول من سبتمبر.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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