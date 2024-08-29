ايران والبرازيل مع توسيع العلاقات الثنائية

وكتب السفير نكونام على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: خلال زيارتي الثانية لمقاطعات البرازيل: زرت مدينة ماكابا مركز مقاطعة امابا في اقصى شمال البرازيل."

واضاف ان الوصول عن طريق النقل البحري الى وسط البرازيل، يعد من الخصائص المهمة والاقتصادية لهذه المقاطعة بالنسبة لنا.

واوضح انه التقى حاكم مقاطعة امابا كلسيو لويس وكبار مدرائها، واجرينا محادثات جيدة حول التجارة والنقل والمناجم والزراعة وحماية الغابات ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

واكد انه سيتابع لقاءاته في مقاطعة امابا مشيرا الى انه تحدث الى مسؤولي النقل والبتروكيمياويات في ايران حول الموضوعات ذات الصلة.