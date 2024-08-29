بزشكيان يامر بمراجعة ملفات الاساتذة والطلبة المفصولين من الجامعات

وقال الرئيس بزشكيان في حفل تقديم وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الجديد انه ابلغ وزراء الصحة والعلوم والتربية والتعليم بمراجعة ملفات جميع الاساتذة الذين الغيت عقودهم لاي سبب كان وان يتم اعادة الطلبة.

واضاف ان هذه هي قضايا علمية جلية، يجب الاستنتاج على اساس الشواهد موضحا انه يمكن ارشاد او توجيه الطالب وان كان الحق معه فانا من يجب أن اصلح نفسي لا أن اتعرض له.

وفي معرض اشارته الى بعض الخلافات في وجهات النظر بشان دمج التخصصات الطبية بوزارة العلوم قال رئيس الجمهورية اننا لا نجادل في القضايا العلمية، كل من ياتي بالكلام الحق، فاننا نقبله، ولا نمارس اي عناد مع الكلام الصواب، وليس صحيحا اننا لا نتقبل الكلام الصواب.

واكد ان لا شجار ونزاع في الكلام الحق، فاني اقبل اي كلام حق مدعم بشواهد متقنة ورصينة، وساعمل به.