٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٠٨ م
رمز الخبر: 85582656
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journalistکاظم شماعییان

شهيدان في حادث لتسرب الغاز في ورشة للحرس الثوري في اصفهان

٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٠٨ م
رمز الخبر: 85582656
شهيدان في حادث لتسرب الغاز في ورشة للحرس الثوري في اصفهان

اصفهان / 29 آب/اغسطس/ارنا- أعلن الحرس الثوري في محافظة أصفهان (وسط) عن استشهاد شخص آخر من افراده من جراء تسرب الغاز مساء الاربعاء في ورشة له بهذه المحافظة ليرتفع عدد الشهداء الى اثنين.

واعلنت العلاقات العامة لفيلق صاحب الزمان (عج) اليوم الخميس ان شخصين استشهدا واصيب 9 اخرون بسبب تسرب الغاز في احدى ورشات الحرس الثوري في محافظة اصفهان.

وقد استشد كل من النقيب مجتبى نظري والمقدم مختار مرشدي في هذا الحادث.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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