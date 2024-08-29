شهيدان في حادث لتسرب الغاز في ورشة للحرس الثوري في اصفهان

اصفهان / 29 آب/اغسطس/ارنا- أعلن الحرس الثوري في محافظة أصفهان (وسط) عن استشهاد شخص آخر من افراده من جراء تسرب الغاز مساء الاربعاء في ورشة له بهذه المحافظة ليرتفع عدد الشهداء الى اثنين.

واعلنت العلاقات العامة لفيلق صاحب الزمان (عج) اليوم الخميس ان شخصين استشهدا واصيب 9 اخرون بسبب تسرب الغاز في احدى ورشات الحرس الثوري في محافظة اصفهان. وقد استشد كل من النقيب مجتبى نظري والمقدم مختار مرشدي في هذا الحادث.