عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين يلتقون عراقجي

وحضر الى وزارة الخارجية كل من اللواء سيد عبدالرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأدميرال حبيب الله سياري رئيس الأركان ونائب الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش مع مجموعة من قادة القوات الثلاث للجمهورية الإسلامية ، واللواء رحيم صفوي مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة وعضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وحسين دهقان رئيس مؤسسة المستضعفين ، والعميد إسماعيل قاآني قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الإسلامي و"ره بيك" عضو مجلس صيانة الدستور.

وهنأ الحضور، عباس عراقجي لنيله ثقة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي (مد ظله العالي) ورئيس الجمهورية ودعم نواب الشعب الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي وانتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنوا له التوفيق في هذه المسؤولية المهمة في الوضع الحساس الراهن الذي تمر به المنطقة.

وفي هذه اللقاءات المنفصلة، أعرب عراقجي عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مؤكدا على استمرار التفاعل والتآزر بين الجهاز الدبلوماسي والقوى الثلاث في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي.

انتهى ** 2342