قائد عسكري: الدفاع الجوي يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز البنية الدفاعية للبلاد

وقال العميد عباس عظيمي، مساء الخميس، في حفل إحياء ذكرى يوم الدفاع الجوي الذي أقيم في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد: إن النجاحات الملحوظة التي حققها الدفاع الجوي في السنوات الأخيرة هي نتيجة القيادة الواعية والحكيمة لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة.

واشار الى ان قائد الثورة اعتبر مرارا الدفاع الجوي من أولى الأولويات وكان له دور كبير في تقدم وتطوير الأنظمة الدفاعية وقال: الدفاع الجوي اليوم هو أحدى الركائز المهمة في ضمان أمن البلاد.

وأوضح العميد عظيمي أن استقلالية الدفاع الجوي واكتفائه الذاتي كان له الأثر الكبير في تعزيز البنية الدفاعية للبلاد، وقال: تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة من الاقتدار والتقدم بالاعتماد على قدراتنا الداخلية، وبعد الان لا شيء يمكنه أن يكون عائقًا في طريق تقدم سياسات الجمهورية الإسلامية الدفاعية.

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