عارف: الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم وتحسين معيشة الشعب هي الأجندة الأساسية للحكومة

وخلال حضوره اليوم الخميس "الاجتماع الرابع للجنة إعداد وصياغة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم" قال عارف: ان الحكومة الرابعة عشرة جعلت نمو الإنتاج والسيطرة على التضخم وتحسين معيشة الشعب جدول أعمالها الرئيسي، ومهمة الحكومة على المدى القصير هي تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي للبلاد.

واعتبر عارف ضبط مستوى الأسعار من قبل المؤسسات المسؤولة واستمرار الجهود للحد من التضخم ضرورة ملحة وقال: بالنظر إلى المشاكل الموجودة في مجال إمدادات المياه والكهرباء في البلاد، يجب من الآن فصاعدا أن نفكر في الصيف المقبل لتجنب الآثار السلبية لعدم توفير الكهرباء على اقتصاد البلاد.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: الاهتمام ببيئة البلاد من أولويات الحكومة الرابعة عشرة، ولا يحق لأي منظمة بأي مبرر كان تهديد مستقبل البلاد من خلال تدمير البيئة والتعدي على موارد وثروات البلاد الطبيعية. وبطبيعة الحال، تسعى الحكومة إلى تعزيز وتحسين مكانة منظمة حماية البيئة من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة في مجال البيئة.

انتهى ** 2342