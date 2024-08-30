٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85582881
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تراكتور سازي يتصدر الدوري الايراني بفوز كبير على هوادار

٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٢٣ ص
رمز الخبر: 85582881
تراكتور سازي يتصدر الدوري الايراني بفوز كبير على هوادار

طهران / 30 آب/اغسطس/ارنا- حقق تراكتور سازي تبريز فوزا عريضا على مضيفه هوادر بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في اطار الجولة الثالثة من الدوري الايراني الممتاز.

وبهذا الفوز رفع تراكتور رصيده الى 7 نقاط في صدارة الدوري فيما تجمد رصيد هوادار عند نقطة واحدة في المركز الـ 16 والاخير.

وفي مباراة اخرى جرت في اهواز، مساء الخميس ايضا، خسر استقلال طهران امام استقلال خوزستان بنتيجة 1-0 ، ليتجمد رصيد استقلال طهران عند 4 نقاط في المركز الخامس موقتا فيما رفع استقلال خوزستان رصيده الى 4 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة اخرى تغلب مس رفسنجان على المنيوم اراك 3-1 فيما تعادل خيبر خرم اباد مع ذوب آهن اصفهان 1-1 .

وتجري مساء اليوم الجمعة بقية مباريات الدوري واهمها "برسبوليس-فولاد" و"سباهان-شمس آذر قزوين".

انتهى ** 2342

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