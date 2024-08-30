مخيمات الضفة تواصل إيلام الاحتلال لليوم الثالث

وأفادت ارنا نقلا عن المیادین بأنّ المقاومة تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في حارة الدمج في جنين، وقد دفع "جيش" الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو جنين.

وتحاصر القوات الإسرائيلية منزلاً في قرية الزبابدة، جنوب شرق جنين، حيث أطلقت عدّة قذائف في اتجاهه، ومنعت فرق الهلال الأحمر من الوصول إليه لإغاثة من بداخله.

وأضافت مراسلة الميادين أنّ 3 شهداء ارتقوا في البلدة نفسها في إثر استهداف الاحتلال مركبتهم، مشيرة إلى احتجاز جثامينهم.

وطالت الاعتداءات الإسرائيلية المنازل في حارة الدمج في مخيم جنين، إذ أطلق الاحتلال النار في اتجاهها، كما طالت مسجداً في الحارة الشرقية لمدينة جنين، حيث شنّ الاحتلال أيضاً حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

ولفتت مراسلة الميادين إلى أنّ الاحتلال أعلن حظر التجول داخل البلدة القديمة والسيباط في جنين.

وضمن التصدي المستمر وعمليات المقاومة النوعية، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، كتيبة جنين، تنفيذها كميناً في الحارة الشرقية بالعبوات الناسفة المعدة مسبقاً، مؤكدةً أنّ الكمين أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي.

كذلك، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كتيبة جنين، خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور الدمج، موضحةً أنّ مجاهديها "أمطروا قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مباشرة".

وأضافت السرايا أنّها فجّرت عبوة ناسفة معدة مسبقاً في جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" في المحور نفسه. كما فجّر مجاهدو السرايا عبوات ناسفة في قوة مشاة لـ"جيش" الاحتلال، في محور البيادر، محققين إصابات مؤكدة.

وبالتزامن، أكدت كتائب شهداء الأقصى - جنين، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي في المدينة.

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