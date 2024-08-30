لاعب الجودو الإيراني یحصل على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا

وفاز محمد أمين شرفي الميدالية البرونزية بتغلبه على منافسه المنغولي.
کما وصل لاعب الجودو الإيراني "محمد مهدي مظلوم" في الوزن زائد 90 كجم إلى النهائيات.
وانطلقت بطولة آسيا للجودو للناشئين أمس الخميس في مدینة مونج يونج بكوريا الجنوبية.
انتهی**2054
طهران/30 آب/أغسطس/ارنا- حصل لاعب منتخب إيران للجودو للناشئين "محمد أمين شرفي" في وزن 81 كغم على الميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية.
وفاز محمد أمين شرفي الميدالية البرونزية بتغلبه على منافسه المنغولي.
کما وصل لاعب الجودو الإيراني "محمد مهدي مظلوم" في الوزن زائد 90 كجم إلى النهائيات.
وانطلقت بطولة آسيا للجودو للناشئين أمس الخميس في مدینة مونج يونج بكوريا الجنوبية.
انتهی**2054
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