٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٢ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85583063
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لاعب الجودو الإيراني یحصل على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا

٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٢ م
رمز الخبر: 85583063
لاعب الجودو الإيراني یحصل على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا

طهران/30 آب/أغسطس/ارنا- حصل لاعب منتخب إيران للجودو للناشئين "محمد أمين شرفي" في وزن 81 كغم على الميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية.

وفاز محمد أمين شرفي الميدالية البرونزية بتغلبه على منافسه المنغولي.

کما وصل لاعب الجودو الإيراني "محمد مهدي مظلوم" في الوزن زائد 90 كجم إلى النهائيات.

وانطلقت بطولة آسيا للجودو للناشئين أمس الخميس في مدینة مونج يونج بكوريا الجنوبية.

انتهی**2054

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