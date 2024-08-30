رئیس غرفة التعاون الایرانیة: مستعدون لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق

وقال عبد اللهي خلال الاجتماع المشترك لغرفة التعاون الإيراني ووفود الأعمال العراقية: إذا تم توفير الأراضي الجاهزة لنا في العراق، فنحن مستعدون للبدء في خطة بناء 150 ألف وحدة سكنية ولكن قبل ذلك، يجب على الفرق الهندسية إجراء مراجعات الخبراء.

وأضاف: غرفة التعاون الإيراني مستعدة لتوفير مواد البناء و التشیید في العراق نيابة عن التعاونيات في البلاد.

وبدوره أشار أسامة عبد الرضا سعد، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة خلال هذا الاجتماع إلى انعقاد المعرض الدولي الرابع والعشرين لصناعة البناء والتشييد في إيران، وقال: نحن مستعدون لتعزيز تعاوننا مع إيران و قادرةن على تعزيز قطاع الإسكان في العراق بمساعدة الشركات الإيرانية.

وتابع بان معظم سوق بناء المساكن في العراق يقع تحت سيطرة المقاولين الإيرانيين، ولهذا السبب، فإن وجود شركات إيرانية ناجحة في العراق يمكن أن يساعد قطاع الإسكان العراقي بشكل كبير.

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