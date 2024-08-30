الجودو الإيراني للناشئين يفوز بالميدالية الذهبية ببطولة آسيا

انطلقت أمس الخميس بطولة آسيا للناشئين بالجودو باستضافة كوريا الجنوبية وفي مدينة مونج يونج.

واليوم وفي اليوم الثاني لهذه المنافسات حصد منتخب الجودو الوطني الايراني للناشئين ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.

وقد شارك منتخب الجودو الوطني الايراني للناشئين في هذه المسابقات بتشكيلة من خمسة لاعبين.

وفي منافسات الفردي عن فئة وزن 90+ كلغ صباح اليوم ، هزم لاعب الجودو الايراني "محمد مهدي مظلوم" منافسه الهندي ، وتمكن من الوصول الى الدور نصف النهائي من هذه المسابقة بفوزه على زميله الايراني علي رضا نيك سرشت.

وتابع مظلوم منافساته ليبلغ نهائيات بطولة آسيا للجودو للناشئين ويفوز على منافسه من كوريا الجنوية الدولة المضيفة ويتمكن من الفوز عليه وحصوله على الميدالية الذهبية بعد 10 سنوات .

والجدير بالذكر ان ايران فازت اخر مرة بالميدالية الذهبية عام 2015 في بطولة آسيا للجودو للناشئين ،واليوم وبعد عشر سنوات تقريبا رفعت تعويذة الخسارة أخيرا بفوز محمد مهدي مظلوم بالميدالية الذهبية.

كما فاز اللاعب الايراني علي رضا نيك سرشت بالميدالية البرونزية بعدما فاز على منافسه من الصين تايبيه.

هذا وحصل لاعب ايران للجودو للناشئين "محمد أمين شرفي" عن فئة وزن 81 كلغ على الميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية.

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